Непереможений боксер – про можливий бій з Усиком: Якщо я буду битися з легендою – це чудово

Американський боксер Річард Торрез (14-0, 12 КО) поділився думкою з приводу можливих поєдинків проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) чи Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Він запевнив, що наразі не думає про такі гіпотетичні бої, адже попереду у нього битва проти Френка Санчеса, яка відбудеться в андеркарді поєдинку Усика та Ріко Верховена. Цей вечір боксу відбудеться 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі.

Торрез переконаний, що цей двобій допоможе йому закріпити своє ім'я як претендента на титул у гевівейті та бійця, який входить у десятку найкращих.

"Після цього, якщо я буду битися з Усиком – о Боже, це буде так круто. Я дивлюся бої цього хлопця. Я грав за нього у відеогрі. Він легенда. Якщо я буду битися з легендою – це чудово. Я був би радий. Але хто б не вийшов на ринг, я з нетерпінням чекатиму можливості розділити ринг з ним", – сказав Річард.

Відзначимо, що Торрез-молодший посідає четверте місце в оновленому рейтингу IBF.

Раніше американський боєць висловив бажання побитися із "Новим Майком Тайсоном". Річард кинув виклик непереможеному британцю. Цікаво, що ще восени 2025 року Торрез кидав виклик Ітаумі, але Мозес пояснив, чому відмовляється від такого очного двобою.

Додамо, що Річард востаннє проводив офіційний бій у листопаді минулого року, коли переміг нокаутом у першому раунді Томаша Салека.