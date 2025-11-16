Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Перспективний Торрес, який захоплюється Усиком, у першому раудні переміг досвідченого чеха

Руслан Травкін — 16 листопада 2025, 04:59
Перспективний Торрес, який захоплюється Усиком, у першому раудні переміг досвідченого чеха
Річард Торрес
Скриншот

Головна надія США в гевівейті Річард Торрес (14-0, 12 КО) не залишив шансів чеху Томашу Салеку (23-8, 14 КО) під час вечору боксу в Сан-Луїс Потосі, Мексика.

Бій завершився перемогою американця в першому раунді.

26-річний Торрес активно розпочав бій. Томаш закривався, але вирішив піти у розмін, який і став фатальним.

На обличчі з'явилася кровотеча з носу. Рефері призупинив бій. Лікар оглянув чеха. Після консультацій з ним рефері оголосив перемогу Торреса технічним нокаутом.

Бокс

Річард Торрес (США) – Томаш Салек (Чехія) ТКО1 (10)

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Річард зазнав у фіналі поразки від узбекистанця Баходіра Джалолова.

Узбек вчора здобув перемогу в рідному Ташкенті на очах Олександра Усика.

Сам Річард також визнав, що захоплюється українським боксером.

Бокс нокаут Річард Торрес

Річард Торрес

Нова зірка хевівейту? Срібний призер Олімпіади Торрес перебив італійського опонента

Останні новини