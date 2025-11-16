Перспективний Торрес, який захоплюється Усиком, у першому раудні переміг досвідченого чеха

Головна надія США в гевівейті Річард Торрес (14-0, 12 КО) не залишив шансів чеху Томашу Салеку (23-8, 14 КО) під час вечору боксу в Сан-Луїс Потосі, Мексика.

Бій завершився перемогою американця в першому раунді.

26-річний Торрес активно розпочав бій. Томаш закривався, але вирішив піти у розмін, який і став фатальним.

На обличчі з'явилася кровотеча з носу. Рефері призупинив бій. Лікар оглянув чеха. Після консультацій з ним рефері оголосив перемогу Торреса технічним нокаутом.

Бокс

Річард Торрес (США) – Томаш Салек (Чехія) ТКО1 (10)

DAMAGE DONE 😳@RichardTorrez21 gets the TKO victory after breaking Tomas Salek's nose in R1. pic.twitter.com/XjoTsHs5Tn — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2025

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Річард зазнав у фіналі поразки від узбекистанця Баходіра Джалолова.

Узбек вчора здобув перемогу в рідному Ташкенті на очах Олександра Усика.

Сам Річард також визнав, що захоплюється українським боксером.