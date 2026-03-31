Непереможений американець кинув виклик Ітаумі: Я проведу тебе через справжнє пекло і назад

Американський боксер Річард Торрез (14-0, 12 КО) висловився про крайню перемогу Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) та заговорив про бажання побитися із непереможеним британцем.

Його слова наводить Fight Hub TV.

26-річний боєць із США високо оцінив звитягу "Нового Майка Тайсона" над Джермейном Франкліном, якого він нокаутував у п'ятому раунді. Він додав, що хоч Мозес і б'ється проти ветеранів боксу, але вони неодноразово доводили свій клас.

Торрез скористався можливістю та кинув виклик кривднику Ділліана Вайта.

"Мозесе, якщо ти мене чуєш: я вже казав раніше, але повторю – якщо ти захочеш битися, я прилечу до тебе. Літаком, потягом – як завгодно. Де б ти не захотів це влаштувати, ми це зробимо. Ти чудовий боєць, дуже технічний, і я б залюбки розділив із тобою ринг. Це був би бій двох англомовних країн. У вас у Великій Британії чудові фанати. Давай згадаємо часи Війни за незалежність! Я радий за твої успіхи. Давай зробимо цей бій для фанатів. Через один бій чи трохи пізніше — я готовий завжди. Тільки подзвони", – заявив Річард.

Також Торрез розповів, що його відрізняє від інших суперників, з якими раніше бився Ітаума. Він анонсував пекельну битву та навіть встиг пригрозити 21-річному боксеру з Великої Британії.

"Я проведу тебе через справжнє пекло і назад. Багато хто каже: "Я нокаутую тебе в першому чи другому раунді". Їм краще це зробити, бо якщо ні – ніч буде дуже довгою. Я буду перед твоїм обличчям, я буду на тобі 24/7, я не дам тобі дихнути. Тобі доведеться бути в найкращій формі у твоєму житті, і навіть тоді я все одно буду наступати. Ти можеш бути швидшим, сильнішим, більшим – яким завгодно. Але у восьмому раунді ми будемо дивитися очі в очі... або ти будеш дивитися на мене знизу вгору. Ось що станеться", – сказав американець.

Цікаво, що ще восени 2025 року Торрез кидав виклик Ітаумі, але Мозес пояснив, чому відмовляється від такого очного двобою.

Додамо, що Річард востаннє проводив офіційний бій у листопаді минулого року, коли переміг нокаутом у першому раунді Томаша Салека.

Натомість Ітаума завдяки перемозі над Франкліном може стати обов'язковим претендентом на пояс WBO. Промоутер Френк Воррен запевнив, що у майбутньому Мозес битиметься за титул чемпіона світу.