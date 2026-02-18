Оголошено бій-елімінатор, у якому визначиться претендент на пояс Усика
У вівторок, 17 лютого, оголосили про поєдинок, де визначатиметься обов'язковий претендент на протистояння з Олександром Усиком.
Про це повідомляє The Ring.
В елімінаторі IBF зустрінуться Френк Санчес і Річард Торрес. Їх бій відбудеться 28 березня.
Його проведуть в андеркарді битви Себастьяна Фундори та Кіта Турмана. Цей вечір боксу прийматиме Лас-Вегас.
Зазначимо, що 33-річний кубинець Френк Санчес провів на профі-рингу 26 боїв, у яких здобув 25 перемог. Єдиної поразки він зазнав від Агіта Кабаєла.
Його ж суперник наразі є непереможним. Усі звитяги у 13 поєдинках, з них 11 – нокаутом.
Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Ходять чутки, що ним може стати Агіт Кабаєл, а Тайсон Ф'юрі напередодні заявив, що українець до кінця року буде благати про трилогію з ним.