Оголошено бій-елімінатор, у якому визначиться претендент на пояс Усика

У вівторок, 17 лютого, оголосили про поєдинок, де визначатиметься обов'язковий претендент на протистояння з Олександром Усиком.

Про це повідомляє The Ring.

В елімінаторі IBF зустрінуться Френк Санчес і Річард Торрес. Їх бій відбудеться 28 березня.

Його проведуть в андеркарді битви Себастьяна Фундори та Кіта Турмана. Цей вечір боксу прийматиме Лас-Вегас.

Зазначимо, що 33-річний кубинець Френк Санчес провів на профі-рингу 26 боїв, у яких здобув 25 перемог. Єдиної поразки він зазнав від Агіта Кабаєла.

Його ж суперник наразі є непереможним. Усі звитяги у 13 поєдинках, з них 11 – нокаутом.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Ходять чутки, що ним може стати Агіт Кабаєл, а Тайсон Ф'юрі напередодні заявив, що українець до кінця року буде благати про трилогію з ним.