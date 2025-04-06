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Нова зірка хевівейту? Срібний призер Олімпіади Торрес перебив італійського опонента

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 07:26
Нова зірка хевівейту? Срібний призер Олімпіади Торрес перебив італійського опонента
Річард Торрес
Скриншот

Перспективний американський боксер Річард Торрес (13-0, 11 КО) зійшовся в поєдинку з найсильнішим суперником за профі-кар'єру – італійцем Гвідо Віанелло (13-3-1, 11 КО).

Бій завершився перемогою Торреса одноголосним рішенням суддів.

25-річний американець, який є срібним призером Ігор-2021, впевнено контролював хід поєдинку.

Італієць, який також представляв свою країну на ОІ, старався, але значно поступався в швидкості рук і прийнятті рішень – впевнена перемога фаворита.

Бокс

Річард Торрес (США) – Гвідо Віанелло (Італія) UD 10 (97:92. 98:91. 98:91)

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Річард зазнав у фіналі зазнав поразки від узбекистанця Баходіра Джалолова. Баходір вчора впеше в професійній кар'єрі не переміг нокаутом – українець Ігор Шевадзуцький вистояв усі 10 раундів.

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