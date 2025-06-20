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Відомий промоутер назвав головні спільні риси України та Великої Британії

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 11:26
Відомий промоутер назвав головні спільні риси України та Великої Британії
Френк Воррен
Getty images

Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен розповів, у чому він бачить спільні риси України та Великої Британії.

Британець ексклюзивно поспілкувався з "Чемпіоном".

наєте що є спільного між Україною та Великою Британією? Легендарні чемпіони у важкій вазі.

У вашій країні це брати Клички та Усик. У Британії – Льюїс, Ф’юрі, Джошуа. Наші країни стали домівкою важкої ваги. Раніше це була Америка, а тепер – Україна та Велика Британія", – вважає Воррен.

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Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Раніше Воррен розповів, коли Джозеф Паркер планує провести наступний поєдинок.

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