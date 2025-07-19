Від Брієдіса до Ф'юрі: 5 найкращих боїв Олександра Усика

У суботу, 19 липня, чемпіон світу у важкій вазі, український боксер Олександр Усик проведе бій проти чемпіона IBF, британця Даніеля Дюбуа. На кону поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в найпрестижнішій ваговій категорії.

Цікаво, що бій з Дюбуа стане для Усика восьмим проти представника Великої Британії. З усіх попередніх Усик вийшов беззаперечним переможцем. Детальніше про це ми писали ТУТ.

Загалом на професійному ринзі Усик провів 23 поєдинки (8 – у важкій вазі, 15 – у першій важкій), 14 з яких виграв достроково.

У цьому матеріалі згадуємо 5 найкращих поєдинків українського чемпіона. Тут не буде рейтингу, лише згадка про найважчі, найяскравіші бої. Якісь із них, точніше – один проти Тоні Белью, завершились достроково, якісь – пройшли всю дистанцію. Об'єднує їх одне – у кожному український боксер виступив як викладач для студентів, або навіть як для школярів.

Усик – Брієдіс

У березні 2017 році було створено боксерський турнір World Boxing Super Series. 8 найкращих представників першої важкої ваги утворили чвертьфінальні пари. Переможці проходили у півфінал. На кону фінального поєдинку стояв не лише титул абсолютного чемпіона, а й Кубок Мухаммеда Алі.

В 1/4 фіналі український боксер декласував німця Марко Хука, найкращі часи якого залишилися позаду.

Суперником у півфіналі став латвієць Майріс Брієдіс. З висоти минулих років, той бій видається найважчим у професійній кар’єрі Усика. Попри розклади перед боєм, за якими український боксер мав легко перемогти, Брієдіс створив величезні проблеми. Підсумок – перемога за очками Олександра Усика (115:113 – двічі, 114:114).

Відео бою Усик – Брієдіс

Усик став володарем двох чемпіонських поясів – WBC і WBO у крузервейті.

Усик – Гассієв

Жорсткий панчер, як тоді вважали фахівці, Гассієв виявився абсолютно не готовим до боксу Усика. Український боксер зводив свого опонента до 1 класу, де наочно продемонстрував майстер-клас.

Куди цікавішим є інший факт. Фінал мав відбутися у Джидді, проте російська сторона змогла влаштувати бій у Москві. Гассієву не допомогли рідні стіни.

Відео бою Усик – Гассієв

Розгромна перемога Усика у 12 раундах. Двічі – 119:109, один суддя – 120:108 (тобто, Усик виграв усі раунди).

Усик – Белью

У бою проти британця Тоні Белью Усик захищав пояси, які здобув у поєдинку з Гассієвим. Британець – один із найскіловіших суперників Усика в кар'єрі – вів до 8 раунду на записках суддів.

Проте той самий раунд №8 став фатальним для манчестерця. Усик провів зразкову атаку та відправив суперника у важкий нокаут.

Відео бою Усик – Белью

Усик – Джошуа

Британець вважався абсолютним фаворитом першого поєдинку. На ту мить досвід Усика у важкій вазі – 2 поєдинки: проти джорнімена Чезза Візерспуна та ветерана Дерека Чісори.

Більшість фахівців пророкували дострокову перемогу британцю, українцеві ж закидали недостатню силу…

Як і у випадку з Гассієвим, Усик виклав Джошуа епічний урок з боксерської майстерності. Виявилось, у важкій вазі можна впевнено перемагати й без лакіпанчу.

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу Усику: 117:112, 115:113, 116:112, а Олександр Усик відібрав чемпіонські пояси IBF, WBO та WBA в Ентоні Джошуа.

Відео бою Усик – Джошуа

Як показав час, кар'єра Джошуа після поразки від Усика фактично завершилась. Усе, що було далі – потуги, далекі від чемпіонського рівня.

Усик – Ф’юрі

Довгоочікуване протистояння врешті відбулося. 19 травня 2024 року в ринзі зійшлися дійсно найкращі важковаговики сучасності. Цей бій, напевне, – один із двох найважчих у кар’єрі українця.

Перша половина бою пройшла під диктування "циганського короля". На думку провідних фахівців, рахунок після 6 раундів був 5:1 на користь британця. Проте, як виявилося трохи пізніше, Усик зробив головне – вистояв і зберіг сили на другу половину. Далі з кожним раундом українець лише нарощував перевагу, яка ледь не завершилась побиттям Ф’юрі.

Відео бою Усик – Ф'юрі

Перемога над Ф’юрі принесла Усику усі чотири найпрестижніші пояси світового боксу та звання абсолютного чемпіона світу.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Детальніше про пряму трансляцію в Україні читайте за посиланням.

У першому поєдинку Усик – Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр технічним нокаутом переміг "Динаміта" Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою.

Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

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