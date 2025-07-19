Від Брієдіса до Ф'юрі: 5 найкращих боїв Олександра Усика
У суботу, 19 липня, чемпіон світу у важкій вазі, український боксер Олександр Усик проведе бій проти чемпіона IBF, британця Даніеля Дюбуа. На кону поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в найпрестижнішій ваговій категорії.
Цікаво, що бій з Дюбуа стане для Усика восьмим проти представника Великої Британії. З усіх попередніх Усик вийшов беззаперечним переможцем. Детальніше про це ми писали ТУТ.
Загалом на професійному ринзі Усик провів 23 поєдинки (8 – у важкій вазі, 15 – у першій важкій), 14 з яких виграв достроково.
У цьому матеріалі згадуємо 5 найкращих поєдинків українського чемпіона. Тут не буде рейтингу, лише згадка про найважчі, найяскравіші бої. Якісь із них, точніше – один проти Тоні Белью, завершились достроково, якісь – пройшли всю дистанцію. Об'єднує їх одне – у кожному український боксер виступив як викладач для студентів, або навіть як для школярів.
Усик – Брієдіс
У березні 2017 році було створено боксерський турнір World Boxing Super Series. 8 найкращих представників першої важкої ваги утворили чвертьфінальні пари. Переможці проходили у півфінал. На кону фінального поєдинку стояв не лише титул абсолютного чемпіона, а й Кубок Мухаммеда Алі.
В 1/4 фіналі український боксер декласував німця Марко Хука, найкращі часи якого залишилися позаду.
Суперником у півфіналі став латвієць Майріс Брієдіс. З висоти минулих років, той бій видається найважчим у професійній кар’єрі Усика. Попри розклади перед боєм, за якими український боксер мав легко перемогти, Брієдіс створив величезні проблеми. Підсумок – перемога за очками Олександра Усика (115:113 – двічі, 114:114).
Усик став володарем двох чемпіонських поясів – WBC і WBO у крузервейті.
Усик – Гассієв
Жорсткий панчер, як тоді вважали фахівці, Гассієв виявився абсолютно не готовим до боксу Усика. Український боксер зводив свого опонента до 1 класу, де наочно продемонстрував майстер-клас.
Куди цікавішим є інший факт. Фінал мав відбутися у Джидді, проте російська сторона змогла влаштувати бій у Москві. Гассієву не допомогли рідні стіни.
Розгромна перемога Усика у 12 раундах. Двічі – 119:109, один суддя – 120:108 (тобто, Усик виграв усі раунди).
Усик – Белью
У бою проти британця Тоні Белью Усик захищав пояси, які здобув у поєдинку з Гассієвим. Британець – один із найскіловіших суперників Усика в кар'єрі – вів до 8 раунду на записках суддів.
Проте той самий раунд №8 став фатальним для манчестерця. Усик провів зразкову атаку та відправив суперника у важкий нокаут.
Усик – Джошуа
Британець вважався абсолютним фаворитом першого поєдинку. На ту мить досвід Усика у важкій вазі – 2 поєдинки: проти джорнімена Чезза Візерспуна та ветерана Дерека Чісори.
Більшість фахівців пророкували дострокову перемогу британцю, українцеві ж закидали недостатню силу…
Як і у випадку з Гассієвим, Усик виклав Джошуа епічний урок з боксерської майстерності. Виявилось, у важкій вазі можна впевнено перемагати й без лакіпанчу.
Усі три судді віддали беззаперечну перемогу Усику: 117:112, 115:113, 116:112, а Олександр Усик відібрав чемпіонські пояси IBF, WBO та WBA в Ентоні Джошуа.
Як показав час, кар'єра Джошуа після поразки від Усика фактично завершилась. Усе, що було далі – потуги, далекі від чемпіонського рівня.
Усик – Ф’юрі
Довгоочікуване протистояння врешті відбулося. 19 травня 2024 року в ринзі зійшлися дійсно найкращі важковаговики сучасності. Цей бій, напевне, – один із двох найважчих у кар’єрі українця.
Перша половина бою пройшла під диктування "циганського короля". На думку провідних фахівців, рахунок після 6 раундів був 5:1 на користь британця. Проте, як виявилося трохи пізніше, Усик зробив головне – вистояв і зберіг сили на другу половину. Далі з кожним раундом українець лише нарощував перевагу, яка ледь не завершилась побиттям Ф’юрі.
Перемога над Ф’юрі принесла Усику усі чотири найпрестижніші пояси світового боксу та звання абсолютного чемпіона світу.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Детальніше про пряму трансляцію в Україні читайте за посиланням.
У першому поєдинку Усик – Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр технічним нокаутом переміг "Динаміта" Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою.
Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!
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