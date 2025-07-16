Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2: усе про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик Даніель Дюбуа 38 Вік 27 191 Зріст 196 198 Розмах рук 198 Шульга Стійка Ортодоксальна 23-0-0 Рекорд 22-2-0 14 Нокаути 21

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрінеться з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в бою-реванші за звання абсолютного чемпіона.

12-раундовий поєдинок відбудеться в надважкій вазі (понад 90,72 кг). На кону стоятимуть пояси українського чемпіона за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, а також титул британця за версією IBF.

Коли відбудеться бій

Поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі"

У андеркарді бою Усик – Дюбуа битимуться Лоуренс Околі та Кевін Лерена, українець Даніель Лапін із Льюїсом Едмондсоном та ще один український надважковаговик Владислав Сіренко. 30-річний киянин проведе поєдинок проти Соломона Дакреса, який допомагав Тайсону Фʼюрі готуватися до поєдинку проти Усика.

Зауважимо, що Сіренко мав зустрітися на рингу з ще одним українцем Андрієм Новицьким, втім, останній не зможе вийти в ринг через важку травму.

Профіль боксерів

Олександр Усик (Україна). 38 років. Рекорд: 23 перемоги, 14 з яких здобуті нокаутом.

Даніель Дюбуа (Велика Британія). 27 років. Рекорд: 22 перемога, 2 поразки, з яких 21 перемога нокаутом.

Українець (лівша) б’ється у правосторонній стійці, а британець (правша) – в ортодоксальній.

Статистика

Статистика свідчить, що Дюбуа має значну перевагу в силі над Усиком, маючи 95% нокаутів у порівнянні з 61% в Усика.

Олександр Усик старший на 11 років, йому вже 38. Дюбуа має перевагу в зрості над Усиком на 5 см. Попри це, обидва бійці мають однаковий розмах рук – 198 см.

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Усик є більш досвідченим бійцем, маючи на 1 бій менше, проте дебютувавши у 2013 році, на 3 роки і 4 місяці раніше за Дюбуа, чий перший професійний бій відбувся у 2017 році. Українець провів на 106 професійних раундів більше, загалом 201, порівняно з 95 у Дюбуа.

Форма боксерів

Усик залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши одного з останніх п'яти суперників.

У своїх останніх 5 боях українець бився з всього трьома боксерами і всі вони були з Великої Британії.

Український боксер уперше став чемпіоном світу у важкому дивізіоні 25 вересня 2021 року, коли переміг Ентоні Джошуа. Тоді Усик став володарем одразу трьох основних поясів (WBA, WBO та IBF).

Далі Олександр не залишив шансів тому ж Джошуа у матчі-реванші, потім нокаутом захистив титули у поєдинку з Даніелем Дюбуа, після чого 19 травня упевнено переміг Тайсона Ф'юрі в об'єднавчому файті (WBA, WBO, IBF та WBC) та став абсолютним чемпіоном світу. А 21 грудня 2024 року провів матч-реванш, в якому знов виявився сильнішим за Тайсона Ф’юрі за очками.

Даніель Дюбуа нокаутував 4 з 5 останніх суперників.

У своєму останньому поєдинку він переміг земляка Ентоні Джошуа 21 вересня 2024 року нокаутом у 5 раунді.

До цього він здолав Філіпа Хрговича влітку 2024-го технічним нокаутом та таким же способом вийшов переможцем у протистоянні з Джареллом Міллером у грудні 2023 року.

Перед цим Дюбуа програв Олександру Усику у Вроцлаві, а щоб потрапити у чемпіонський бій з українцем здолав Кевіна Лерену у грудні 2022-го.

Перший бій

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

Бій проходив за переваги українського боксера, хоча британець майже не поступався у швидкості. Дюбуа не цурався заборонених прийомів – у 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу. Британець діяв нахабно та намагався спровокувати Усика.

В андеркарді бою перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі

Активність

З огляду на нещодавню активність, Даніель Дюбуа бився частіше, ніж Олександр Усик протягом останніх кількох років.

Українець востаннє бився 6 місяців і 28 днів тому, а Дюбуа – 9 місяців і 28 днів тому.

Останні 5 боїв Усика відбулися протягом 3 років, 9 місяців і 24 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 9 місяців і 5 днів. У цих боях він провів загалом 57 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 11,4 раунди.

Останні 5 боїв Дюбуа відбулися протягом 2 років, 7 місяців і 16 днів, що означає, що він бився в середньому кожні 6 місяців і 10 днів. У цих боях він провів загалом 35 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 7 раундів.

Де та коли дивитися бій?

В Україні пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі MEGOGO Гонг, а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Орієнтовний початок мейн-івента – о 23:30 за київським часом. Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30. Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Прогноз букмекера

Офіційний спонсор поєдинку, букмекер GGBET, вважає Усика явним фаворитом. На перемогу українця виставлено коефіцієнт 1,27, тоді як на тріумф британця – 3,57. Таким чином, імовірність успіху Усика, за оцінкою аналітиків, складає понад 75%.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 25,00. Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика нокаутом – 1,80.

Тріумф Олександра суддівським рішенням оцінюється у 2,55. Дострокова перемога Дюбуа – коефіцієнтом 8,50. Успіх Даніеля за очками – 12,00.

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