Колишній суперник Усика закликав влаштувати бойкот Полу

Колишній чемпіон світу в крузервейті британець Тоні Белью закликає оголосити бойкот Джейку Полу (11-1, 7 КО) після його бою проти Майка Тайсона (50-7, 44 КО).

Про це Тоні написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Ми всі винні у цій людині! Ми всі обговорюємо та дивимося його бої! Ми повинні зупинити цього дурня! Не звертайте на нього уваги, поки він не поб'ється з кимось здоровим і в добрій формі, а не з дідусем! Будь-який нормальний боксер, що допомагає Полу, повинен подивитися на себе, чорт забирай! Це просто сумно", – написав Белью.

WE are all to blame for this man!! We are all talking and watching! We have to stop this fool! Don’t tune into him until he fights someone who is fit healthy and not a grandfather! Any proper boxing people helping Paul need to look at themselves ffs!! This is just sad 😔 — Tony Bellew (@TonyBellew) November 16, 2024

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.