Колишній суперник Усика закликав влаштувати бойкот Полу
Колишній чемпіон світу в крузервейті британець Тоні Белью закликає оголосити бойкот Джейку Полу (11-1, 7 КО) після його бою проти Майка Тайсона (50-7, 44 КО).
Про це Тоні написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Ми всі винні у цій людині! Ми всі обговорюємо та дивимося його бої! Ми повинні зупинити цього дурня!
Не звертайте на нього уваги, поки він не поб'ється з кимось здоровим і в добрій формі, а не з дідусем!
Будь-який нормальний боксер, що допомагає Полу, повинен подивитися на себе, чорт забирай! Це просто сумно", – написав Белью.
Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).
Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.
Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.