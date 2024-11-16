Контроверсійне рішення: судді одноголосно віддали перемогу Тейлор у бою проти Серрано
Тейлор та Серрано
Скріншот із трансляції
Завершився бій між легендарними боксерками Кеті Тейлор (23-1, 6 КО) та Амандою Серрано (47-2-1, 31 КО).
Всі судді за підсумками 10-раундового поєдинку віддали перевагу ірландці з рахунком 95:94.
Досить дивне рішення, враховуючи, що представниця Пуерто-Ріко вела бій активніше та більше влучала.
Варто зазначити, що для них це був реванш. У квітні 2022 року Тейлор також здобула перемогу, але тоді роздільним рішенням суддів.
Бокс – бій за звання чемпіонки світу за версіями WBA, WBC, IBF, WBO, IBO, and The Ring female light-welterweight titles
Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (Пуерто-Ріко) UD 10 (95:94, 95:94, 95:94)
Бійчині виступали в Арлінгтоні на стадіоні "AT&T" напередодні бою Тайсон – Пол.