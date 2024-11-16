Контроверсійне рішення: судді одноголосно віддали перемогу Тейлор у бою проти Серрано

Завершився бій між легендарними боксерками Кеті Тейлор (23-1, 6 КО) та Амандою Серрано (47-2-1, 31 КО).

Всі судді за підсумками 10-раундового поєдинку віддали перевагу ірландці з рахунком 95:94.

Досить дивне рішення, враховуючи, що представниця Пуерто-Ріко вела бій активніше та більше влучала.

Варто зазначити, що для них це був реванш. У квітні 2022 року Тейлор також здобула перемогу, але тоді роздільним рішенням суддів.

Бокс – бій за звання чемпіонки світу за версіями WBA, WBC, IBF, WBO, IBO, and The Ring female light-welterweight titles

Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (Пуерто-Ріко) UD 10 (95:94, 95:94, 95:94)

10 full rounds down to the very last second. KATIE TAYLOR VS AMANDA SERRANO WAS CRAZY. #TaylorSerrano #PaulTyson pic.twitter.com/c2VSuoPsiX — Netflix (@netflix) November 16, 2024

Бійчині виступали в Арлінгтоні на стадіоні "AT&T" напередодні бою Тайсон – Пол.