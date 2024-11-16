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Контроверсійне рішення: судді одноголосно віддали перемогу Тейлор у бою проти Серрано

Руслан Травкін — 16 листопада 2024, 06:45
Контроверсійне рішення: судді одноголосно віддали перемогу Тейлор у бою проти Серрано
Тейлор та Серрано
Скріншот із трансляції

Завершився бій між легендарними боксерками Кеті Тейлор (23-1, 6 КО) та Амандою Серрано (47-2-1, 31 КО).

Всі судді за підсумками 10-раундового поєдинку віддали перевагу ірландці з рахунком 95:94.

Досить дивне рішення, враховуючи, що представниця Пуерто-Ріко вела бій активніше та більше влучала.

Варто зазначити, що для них це був реванш. У квітні 2022 року Тейлор також здобула перемогу, але тоді роздільним рішенням суддів.

Бокс – бій за звання чемпіонки світу за версіями WBA, WBC, IBF, WBO, IBO, and The Ring female light-welterweight titles

Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (Пуерто-Ріко) UD 10 (95:94, 95:94, 95:94)

Бійчині виступали в Арлінгтоні на стадіоні "AT&T" напередодні бою Тайсон – Пол.

Бокс Кеті Тейлор Аманда Серрано

Кеті Тейлор

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