Усик очолює рейтинг надважкої ваги від The Ring, Вордлі піднявся на друге місце

Олександр Булава — 27 жовтня 2025, 22:37
Олександр Усик
Getty Images

Авторитетне боксерське видання The Ring оновило рейтинг боксерів надважкої ваги.

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик продовжує залишатися чемпіоном після перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші. Також першу сходинку зберіг Тайсон Ф'юрі, який вже оголосив про завершення кар'єри.

На другу сходинку піднявся тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі, який напередодні сенсаційно переміг Джозефа Паркера. Новозеландець водночас втратив дві позиції.

Рейтинг надважкої ваги від The Ring

Чемпіон — Олександр Усик

  1. Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО)
  2. Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО)
  3. Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО)
  4. Джозеф Паркер (36−4, 24 КО)
  5. Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО)
  6. Філіп Хргович (19−1, 14 КО)
  7. Чжан Чжилей (27−3−1, 22 КО)
  8. Мартін Баколе (21−2−1, 16 КО)
  9. Мозес Ітаума (13−0, 11 КО)
  10. Ефе Аджагба (20−1−1, 14 КО)

Нагадаємо, напередодні Френк Воррен заявив, що готовий організувати бої Тайсона Ф'юрі та Фабіо Вордлі проти Олександра Усика.

