Усик очолює рейтинг надважкої ваги від The Ring, Вордлі піднявся на друге місце

Авторитетне боксерське видання The Ring оновило рейтинг боксерів надважкої ваги.

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик продовжує залишатися чемпіоном після перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші. Також першу сходинку зберіг Тайсон Ф'юрі, який вже оголосив про завершення кар'єри.

На другу сходинку піднявся тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі, який напередодні сенсаційно переміг Джозефа Паркера. Новозеландець водночас втратив дві позиції.

Рейтинг надважкої ваги від The Ring

Чемпіон — Олександр Усик

Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО) Фабіо Вордлі (20−0−1, 19 КО) Агіт Кабаєл (26−0, 18 КО) Джозеф Паркер (36−4, 24 КО) Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО) Філіп Хргович (19−1, 14 КО) Чжан Чжилей (27−3−1, 22 КО) Мартін Баколе (21−2−1, 16 КО) Мозес Ітаума (13−0, 11 КО) Ефе Аджагба (20−1−1, 14 КО)

Нагадаємо, напередодні Френк Воррен заявив, що готовий організувати бої Тайсона Ф'юрі та Фабіо Вордлі проти Олександра Усика.