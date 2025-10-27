Хотів би організувати обидва: Воррен – про бої Фʼюрі та Вордлі з Усиком

Керівник промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен, який представляє Тайсона Ф'юрі та Фабіо Вордлі, оцінив можливість поєдинку своїх боксерів проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT.

"Я хотів би організувати обидва бої. Я представляю обох боксерів і не обиратиму між ними. Усик заслужив усе, що має. Він володар чотирьох чемпіонських поясів. І саме він той хлопець, який вирішуватиме, з ким хоче битися. Він зацікавлений у поєдинках, які приносять найбільший прибуток, і це те, що впливатиме на його рішення. Вибір буде за ним, а не за мною.

Коли ми дізнаємося про бій? Думаю, зовсім скоро. Завтра в Колумбії стартує зʼїзд WBO, і там це питання буде розглянуте. Нам нададуть певний час для переговорів. У нас буде певний час на переговори. Якщо не домовимось – будуть торги. Хто виграє торги, той і визначить дату. І якщо Усик не підпише контракт, його позбавлять титулу. Сподіваюся, цього не станеться", – сказав Воррен.