Дружина Усика вразила Київ: Катерина зробила ефектний вихід на модному показі

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Катерина, опинилася в центрі уваги під час модного заходу в Київ. Вона відвідала показ GASANOVA під назвою "The Ball of the Light", організований дизайнеркою Ельвіра Гасанова.

Для події Катерина обрала відверту вечірню сукню з виразним декольте та прозорою накидкою, прикрашеною блискучими елементами.

Її образ доповнили акуратна зачіска із зібраним волоссям і стриманий макіяж, що підкреслив загальну естетику.

Зйомка проходила в інтер'єрах із мармуровими стінами та скульптурами, що додало світлинам особливого стилю та атмосфери.

Публікація швидко привернула увагу в соцмережах, де користувачі активно обговорювали образ і появу Катерини на події.

Раніше повідомлялося, що Катерина Усик публічно відреагувала на вимогу скелетоніста Владислава Гераскевича, який закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України.