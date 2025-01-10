Усик – найкращий боксер 2024 року за версією ESPN

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) визнаний найкращим боксером 2024 року за версію ESPN.

Про це повідомив офіційний сайт спортивного каналу.

"Усик став першим незаперечним чемпіоном у важкій вазі за майже 25 років, коли у травні завдав Тайсону Ф'юрі першої поразки в його кар'єрі. Українець зробив це дуже красиво: він завдав 14 ударів у 9-му раунді і був на межі зупинки бою, відправивши суперника в нокдаун.

У грудневому матчі-реванші золотий олімпійський медаліст не залишив сумнівів, здобувши ще більш впевнену перемогу одноголосним рішенням над Ф'юрі, який переважив Усика майже на 60 фунтів", – йдеться у повідомленні.

Ця номінація – не єдина, де український чемпіон став лауреатом. Найкращим боєм 2024 року ESPN визнав перший бій Усика проти ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі, який відбувся у травні.

Раніше Олександр Усик став найкращим боксером 2024 року незалежно від вагової категорії за версією Світової боксерської ради.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одноголосним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.