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Чемпіон Бокс

Лопес: Банан – це калій, ви самі додали стереотип

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 13:23
Лопес: Банан – це калій, ви самі додали стереотип
Теофімо Лопес
Getty Images

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) прокоментував расистський скандал, пов'язаний із Кейшоном Девісом.

Слова боксера наводить Boxing News 24.

"Ми всі расисти, а знаєте чому? Тому що ми всі проти однієї раси – людської. А ще кажуть, що першою людиною була мавпа на ім'я Люсі. Це не расизм.

Річ у тому, як ви все сприймаєте. Банан – це калій, ви самі додали стереотип. Все, що я робив із ним – це їв та сміявся з Кейшона. А ви повірили, що це я щось відправив", – розповів Теофімо.

Зазначимо, що напередодні бою між американцем та українцем, Кейшону в номер прийшла посилка, яка містила банани та кавун.

Після цього Девіс звинуватив команду Берінчика у расизмі, хоча згодом перепросив. Як з'ясував Кейшон згодом, пакунок відправив Теофімо.

Раніше стало відомо місце проведення наступного боя Лопеса.

Бокс расизм Теофімо Лопес Кейшон Девіс

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