Лопес: Банан – це калій, ви самі додали стереотип

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) прокоментував расистський скандал, пов'язаний із Кейшоном Девісом.

Слова боксера наводить Boxing News 24.

"Ми всі расисти, а знаєте чому? Тому що ми всі проти однієї раси – людської. А ще кажуть, що першою людиною була мавпа на ім'я Люсі. Це не расизм.

Річ у тому, як ви все сприймаєте. Банан – це калій, ви самі додали стереотип. Все, що я робив із ним – це їв та сміявся з Кейшона. А ви повірили, що це я щось відправив", – розповів Теофімо.