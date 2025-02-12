Девіс звинуватив Берінчика в расизмі напередодні чемпіонського бою

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) звинуватив українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) у проявах расизму під час пресконференції напередодні бою за титул чемпіона світу WBO.

Девіс заявив, що Берінчик разом зі своєю командою передали йому в номер записку та банани з кавуном, що є стереотипом щодо темношкірих людей.

"Ця людина приїхала в Америку, щоб передати мені банани та кавун із запискою. Це непрофесійно, і я вважаю це расизмом. Тепер цей бій став для мене ще більш особистим", – сказав Девіс.

Українець відразу відповів, заявивши, що навіть не знає англійською, щоб написати записку.

"Я не розмовляю англійською і тим паче не пишу. Я бачив його пости в Instagram і нічого не маю особистого для нього".

Перед цим уродженець Луганщини на пресконференції згадав про війну в Україні та розповів, що змінилося в його житті після завоювання чемпіонського титулу.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.