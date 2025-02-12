Лопес наступний бій проведе у в'язниці Алькатрас

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) свій наступний бій проведе у в’язниці "Алькатрас".

Про це повідомляє Ring Magazine.

Боксер очолить нове шоу, яке відбудеться у червні або липні. Суперник Лопеса наразі не визначений.

Повернення Теофімо стане першим з його трьох поєдинків у співпраці з Top Rank, причому перший бій пройде під егідою журналу Ring Magazine, а наступні два виходи на ринг відбудуться в рамках заходів Riyadh Season.

Нагадаємо, Лопес востаннє виходив на ринг у червні проти канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО). Бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.