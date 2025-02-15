На тлі расистського скандалу: Лопес привітав Девіса з перемогою
Теофімо Лопес
Boxing Scene
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) привітав Кейшона Девіса з перемогою над Денисом Берінчиком в титульному поєдинку.
Боксер опублікував відповідний пост у своїх соцмережах.
"Вітаю Кейшона та його команду. Чудовий початок року", – написав спортсмен.
Зазначимо, що напередодні бою між американцем та українцем, Кейшону в номер прийшла посилка, яка містила банани та кавун.
Після цього Девіс звинуватив команду Берінчика у расизмі, хоча згодом перепросив. Як з'ясувалось, пакунок відправив Теофімо.
Раніше стало відомо місце проведення наступного боя Лопеса.