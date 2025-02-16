Помилився з тактикою: Хитров – про поразку Берінчика у поєдинку з Девісом

Колишній український боксер Євген Хитров вважає, що команда українського боксера легкої ваги Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) вибрала невірну тактику на бій проти американця Кейшона Девіса (13-0, 9 КО).

Цитує боксера Sport.ua.

"Вже з перших хвилин було очевидно, що Берінчик помилився з тактикою на бій. Оскільки він поступався Девісу в зрості, то повинен був рвати дистанцію й нав'язувати супернику ближній бій. А українець чомусь дозволив американцю зайняти центр рингу й звідти прицільно вистрілювати", – розповів боксер.

Також Хитров зазначив, що вдалися взнаки прогалини у підготовці українця, який виявився повністю не готовим до бою.

"Склалося враження, що в підготовчий період серед спаринг-партнерів Берінчика не було боксерів, які діють в манері Девіса. Інакше чим можна пояснити, що Денис виявився не готовий до класичного американського стилю суперника, з різкими контратакувальними випадами. Це й призвело до того, що Берінчик часто пропускав дошкульні удари по корпусу. Денис намагався багато рухатися, проте це дивідендів не принесло, бо він чомусь постійно відходив не в той бік й опинявся під прицільними ударами правої руки Девіса", – сказав Хитров.

Раніше тренер українського боксера Станіслав Григорук заявив, що в Берінчика була травма, яка завадила йому повноцінно підготуватися до бою.

Нагадаємо, бій завершився у четвертому раунді. Протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Бій проти Кейшона Девіса був першим захистом титулу для українця.