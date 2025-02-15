Тільки не плач: Усик підтримав Берінчика після поразки від Девіса

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) підтримав Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) після його програного поєдинку від Кейшона Девіса (13-0, 9 КО), наголосивши, що без поразки немає перемоги.

Слова підтримки Усик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Без поразки немає перемоги. Тільки не плач, ТНЕМ", – написав Усик, додавши фото з Берінчиком.

Раніше тренер українського боксера Станіслав Григорук заявив, що в Берінчика була травма, яка завадила йому повноцінно підготуватися до бою.

Нагадаємо, бій завершився у четвертому раунді. Протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Бій проти Кейшона Девіса був першим захистом титулу для українця.