Я ж не чарівник, – Голуб припустив, чи міг би змінити результат бою Берінчика проти Девіса

Український наставник Єгор Голуб запевнив, що він не є чарівником, тому не вважає, що міг би змінити фінальний результат протистояння Дениса Берінчика (19-1,9 КО) проти Кейшона Девіса (14-0, 10 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю ТАЙК МАЙСОН.

Голуб відзначив тренера Станіслава Григорука.

"Та я ж не чарівник. Феномен у мені? Та ні. Він крутий, класний боксер. Я не вважаю, що якби був я, ми б перемогли. Стас Григорук – чудовий тренер", – відповів Голуб.

Також він виділив колишнього опонента Берінчика.

Нагадаємо, що бій українця проти Девіса відбувся 14 лютого 2025 року. Денис був нокаутований у чотвертому раунді та втратив титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Берінчик провалився вже у першому своєму захисті поясу, який він завоював у поєдинку проти мексиканця Емануеля Наваррете (18 травня 2024-го). Свій чемпіонський титул він здобув під керівництвом якраз Голуба, який згодом був помічений у команді Олександра Усика в реванші проти Даніеля Дюбуа.

Додамр, що Голуб увійшов у команді Ентоні Джошуа на двобій проти Джейка Пола, у якому Ей Джей відправив у нокаут американського ютубера.

Український коуч поділився враженнями від співпраці з британцем, порівнявши підготовку Джошуа та Усика.