Девіс: Я знав, що з Берінчиком буде легко

Новоспечений чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) зізнався, що бій проти українця Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) був досить легким.

Про це він сказав в інтерв'ю для Ringmagazine.com.

"Здорово бути чемпіоном світу. Нині я на великій сцені. Я схвильований своїм майбутнім. Я не буду брехати – це напевно була легка ніч для мене. Ви можете не повірити, але під час поєдинку з Густвао Лемосом, мені довелося бути набагато вдумливішим і терплячим. Той хлопець змусив мене думати трохи більше.

З Беринчиком, мені не було про що турбуватися. Просто треба було переконатися, що не зроблю жодних дурниць, що він не впіймає мене якимось спонтанним ударом. Я відчував, що можу зробити з ним усе, що завгодно. Все вийшло саме так, як я хотів. Я знав, що це буде легко. Я вивчаю бокс та знаю себе. Зі мною ніхто не може зрівнятися фізично у 135 фунтах. Я знав, наскільки сильний Берінчик і розумів, що на нас чекає силове протистояння. Здебільшого я його нав'язував, а він рухався. Він відступав, а мені довелося його переслідувати", – сказав Девіс.

Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика.