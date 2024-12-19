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Атлас дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 17:02
Атлас дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Тедді Атлас
Скріншот

Легендарний боксерський тренер Тедді Атлас дав прогноз на бій Олександра Усика (22-0, 14 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Він вважає, що українець знайде спосіб перемогти британця знову.

Про це він сказав у себе на подкасті.

"Ставлю на Усика. Думаю, саме він переможе. Знаєте, він із тих чуваків, які завжди знайдуть, як перемогти. Це закладено у його ДНК. Адже це невипадково, що він ніколи раніше не програвав.

Другий бій виявиться дуже важким. Але я в будь-якому разі ставлю на Усика", – сказав Атлас.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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