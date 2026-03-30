Ф'юрі завершив тренувальний табір та похизувався формою перед боєм з росіянином

Сергій Шаховець — 30 березня 2026, 15:27
Тайсон Ф'юрі
instagram.com/furyjohnboy

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) завершив підготовку до бою з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21−2, 19 KO).

Відповідний допис з'явився на сторінці в Instagram британського боксера.

"Циганський король" проводив тренувальний табір у Таїланді. 37-річний спортсмен похизувався формою напередодні протистояння.

На світлині поруч з Ф'юрі є його тренер Шугар-Хілл Стюард та новозеландський боксер Джозеф Паркер. Зазначимо, що у тренувальному таборі також займався старший син ексчемпіона Прінс Ф'юрі, який теж мріє про боксерську кар'єру.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі – Махмудов відбудеться 11 квітня на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур". Цей поєдинок стане для британця першим після відновлення кар'єри.

Востаннє Тайсон бився у грудні 2024 року, коли у реванші поступився Олександру Усику.

