Ф'юрі: Не я вирішую, де відбудеться бій з Джошуа

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) заявив, що не відмовлявся від бою з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) в Англії.

Про це він заявив в Інстаграм.

"Ситуація стає досить цікавою та кумедною – ці сосиски постійно змінюють позицію. Останні новини від них: Тайсон нібито не хоче битися в Англії. Чому, в біса, мені не хотіти битися в Англії, ти, сосиско? Тайсон хоче битися тільки в Америці? Ти жартуєш чи що? Не Тайсон вирішує, де відбудеться цей бій, не він виділяє на нього гроші – це Netflix і Туркі Аль аш-Шейх. Тайсон не диктує умови...

Чудово, якщо це буде в Англії – ще краще. Я б розібрався з ним ще швидше. Прайм-тайм в Англії, 22:00, стадіон "Вемблі", 100 тисяч глядачів. Чому, в біса, я мав би не хотіти бою в Англії? Це ж безглуздо, чи не так? Мовляв, він поїде до Америки, але не поїде до Англії... Цей бій переносили вже разів чотири чи п'ять: Ірландія, Англія, Лас-Вегас, Нью-Йорк... На всі ці варіанти я сказав "так". Я поб'юся, взагалі без проблем. Вперед, рознесемо тут усе!

Якби я погодився зв'язати собі обидві руки за спиною й взути цементні чоботи, Ентоні Джошуа все одно ніколи б не вийшов зі мною в ринг, бо його просто знищать. Він – лайняний задира. І це вся його гра – кошмарити людей, як він намагався робити це з Даніелем Дюбуа. За що його й вирубили наглухо.

Як я й казав: ким ти себе уявив? Ти та твоя жалюгідна маріонетка Едді Хірн, який намагається тебе врятувати. Звідси немає виходу. Я приїду у Вотфорд і візьмуся за тебе. Я відгамселю тебе прямо на твоєму ж подвір'ї, шматок лайна. Звідси ти вже не викрутишся. Ніяк не викрутишся.

Готуйся до цього бою. Я ситий тобою по горло ще на 11 років уперед, синку. Я виб'ю з тебе всю дур, малий. Ти бомжара і шматок лайна. Ось хто ти такий. І ти це чудово знаєш. Та й усі інші знають, хто ти є. Боягуз. Твоє нове ім'я – Жовтопузе Біле Перо", – сказав Фʼюрі.