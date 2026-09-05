Ф'юрі: Не я вирішую, де відбудеться бій з Джошуа
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) заявив, що не відмовлявся від бою з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) в Англії.
Про це він заявив в Інстаграм.
"Ситуація стає досить цікавою та кумедною – ці сосиски постійно змінюють позицію. Останні новини від них: Тайсон нібито не хоче битися в Англії. Чому, в біса, мені не хотіти битися в Англії, ти, сосиско? Тайсон хоче битися тільки в Америці? Ти жартуєш чи що? Не Тайсон вирішує, де відбудеться цей бій, не він виділяє на нього гроші – це Netflix і Туркі Аль аш-Шейх. Тайсон не диктує умови...
Чудово, якщо це буде в Англії – ще краще. Я б розібрався з ним ще швидше. Прайм-тайм в Англії, 22:00, стадіон "Вемблі", 100 тисяч глядачів. Чому, в біса, я мав би не хотіти бою в Англії? Це ж безглуздо, чи не так? Мовляв, він поїде до Америки, але не поїде до Англії... Цей бій переносили вже разів чотири чи п'ять: Ірландія, Англія, Лас-Вегас, Нью-Йорк... На всі ці варіанти я сказав "так". Я поб'юся, взагалі без проблем. Вперед, рознесемо тут усе!
Якби я погодився зв'язати собі обидві руки за спиною й взути цементні чоботи, Ентоні Джошуа все одно ніколи б не вийшов зі мною в ринг, бо його просто знищать. Він – лайняний задира. І це вся його гра – кошмарити людей, як він намагався робити це з Даніелем Дюбуа. За що його й вирубили наглухо.
Як я й казав: ким ти себе уявив? Ти та твоя жалюгідна маріонетка Едді Хірн, який намагається тебе врятувати. Звідси немає виходу. Я приїду у Вотфорд і візьмуся за тебе. Я відгамселю тебе прямо на твоєму ж подвір'ї, шматок лайна. Звідси ти вже не викрутишся. Ніяк не викрутишся.
Готуйся до цього бою. Я ситий тобою по горло ще на 11 років уперед, синку. Я виб'ю з тебе всю дур, малий. Ти бомжара і шматок лайна. Ось хто ти такий. І ти це чудово знаєш. Та й усі інші знають, хто ти є. Боягуз. Твоє нове ім'я – Жовтопузе Біле Перо", – сказав Фʼюрі.
Напередодні промоутер Джошуа заявив, що вони не дозволять, аби битва проти "Циганського короля" зірвалася, тоді як Тайсон закликав Ентоні нарешті підписати контракт про лобову зустріч.
Цікаво, що за інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).