Я розумію спокусу грошей і пропозиції: мер Лондона залишив меседж організаторам бою Джошуа – Ф'юрі

Мер Лондона Садік Хан висловив бажання прийняти битву Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) у столиці Англії на стадіоні "Вемблі".

Про це повідомляє Sky Sports.

Політик закликав промоутерів та організаторів цього поєдинку "перенести його до Лондона" на тлі чуток про те, що протистояння між британськими боксерами може відбутись у Нью-Йорку.

"Я розумію спокусу поїхати до "Медісон-сквер-гарден". Я розумію спокусу грошей і пропозиції, але вболівальники тут. Ми були віддані Тайсону й Ентоні. Ми любимо їх обох і дуже хотіли б побачити їхній бій тут, у Лондоні. Я впевнений, що Ф'юрі та Джошуа знають, як сильно ми їх обох любимо. Я не впевнений, наскільки промоутери знають про це, але моє послання до них таке: чому б вам не зробити те, чого хочуть Тайсон та Ентоні, а саме – отримати бій у Лондоні?"

Зазначимо, що однією з головних перепон проведення бою в Лондоні є стандартний час закриття "Вемблі" – 23:00. Масові заходи пізніше заборонені на цій арені.

Організатори хочуть провести поєдинок пізно вночі задля збільшення глядацької аудиторії. Наразі існує ймовірність, що все ж таки влада столиці Англії може піти на поступки та зробити виключення.

Нагадаємо, що на передодні Едді Гірн опублікував постер бою Ф'юрі – Джошуа. Промоутер Ей Джея натякнув, що він може все ж відбутись у Лондоні.