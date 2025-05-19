Тайсон Ф'юрі відвідав Польщу і назвав себе "Королем хевівейту"

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прибув до Польщі. Він назвав себе "Королем хевівейту".

Його слова передає Sportowefakty.wp.pl.

"Польща – чудова країна, і я радий, що зміг знову сюди приїхати. Останній раз я був тут 18 років тому. Цього разу моя мета не битися. Як король надважкої ваги, я візьму участь у "XTB". Де працюють ваші гроші. Я покажу інфлюенсерам, що означає наполеглива праця – як у боксі, так і в інвестуванні. Що відбувається далі? Час покаже", – заявив Ф'юрі в коментарі журналістам у варшавському аеропорту.

XTB – компанія з інвестування. Кілька місяців тому Ф'юрі став амбасадором цього бренду. Амбасадорами XBT також є легенди футболу Ікер Касільяс і Златан Ібрагімович.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року британець вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом повернувся до професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.