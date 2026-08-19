Промоутер Джошуа може подати до суду на Вайта через проведення бою проти Ф'юрі у США

Промоутер Едді Гірн відреагував на слова президент UFC Дейни Вайта щодо проведення бою Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) – Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) у США.

Його слова передає Boxing News 24/7.

Один із керівників нового промоушену Zuffa Boxing заявляв, що уклав контракт про те, що британська дуель відбудеться саме на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Представник Ей Джея розглядає варіант із поданням до суду на Вайта.

"Ви не уклали угоду щодо арени, тому що домовленості щодо місця проведення немає, друже. Як ви могли це зробити? Я повинен подати до суду на Дейна Вайта хоча б за те, що він поїхав у "Медісон-сквер-гарден" і вів ці переговори", – сказав Гірн.

Видання Daily Mail вже повідомило, що двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 20 листопада 2026 року у Нью-Йорку. Сторонам залишилося лише узгодити дрібні деталі вечора боксу.

Раніше повідомлялося, що проведення британської битви на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Водночас Гірн вже заявляв, що Ентоні ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Британський промоутер Бен Шалом різко розкритикував ідею проведення зустрічі у США.