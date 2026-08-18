Ф'юрі анонсував гучні новини щодо свого наступного бою

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) заінтригував новинами щодо його повернення у ринг.

Таку заяву боксер зробив у своєму профілі в Інстаграмі.

Колишній чемпіон світу розповів, що вже потрохи повертається до роботи у залі.

"Усім доброго ранку, народ. Я тут трохи працюю в залі. Зараз попрацюю хвилин 45 на крос-тренажері, щоб дати ногам відпочити від бігу. Навколо зараз просто вирує божевілля. Зовсім скоро у мене для вас будуть дуже гучні новини. Усе чітко. Великий бій вже на горизонті – той самий, на який ви всі так чекали. Оголошення буде буквально ось-ось, тож стежте за оновленнями", – сказав Ф'юрі.

Попереду у "Циганського короля" битва проти Ентоні Джошуа, яка може відбутися 20 листопада 2026 року в американському Нью-Йорку. Наразі найбільше обговорень щодо потенційного місця проведення даного протистояння. Чимало людей розкритикували можливий бій у США, а не на території Великої Британії.

Вже навіть була інформація, що начебто голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх підтвердив, що зустріч відбудеться за океаном.

Раніше повідомлялося, що проведення дуелі Ей Джея проти "Циганського короля" на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Однак така ідея не подобається команді Ентоні. Промоутер Едді Гірн навіть заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі.