Ф'юрі пояснив, чому вважає себе переможцем у боях з Усиком
Ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) впевнений, що двічі переміг Олександра Усика (23-0, 14 КО).
Про це британець заявив у коментарі для Kanal Sportowy.
"Якщо бути чесним, не думаю, що Усик настільки особливий. По цій причині я вважаю, що переміг його двічі.
В першому поєдинку я тримав руки внизу 99% часу, я з ним грався. Він впіймав мене у восьмому чи девʼятому раунді, який він там був, і отримав 10-8 – це ж не виграє поєдинок, на мою думку.
Та я не буду сидіти і плакати про це. Я чоловік. Я знав, на що йду, коли заходив на ринг. Ось і все", – сказав Фʼюрі.
Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.
Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.
Раніше британський спортсмен оцінив шанси Усика у реванші з Дюбуа.