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Ф'юрі пояснив, чому вважає себе переможцем у боях з Усиком

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 20:21
Ф'юрі пояснив, чому вважає себе переможцем у боях з Усиком
Усик – Ф'юрі
Getty images

Ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) впевнений, що двічі переміг Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це британець заявив у коментарі для Kanal Sportowy.

"Якщо бути чесним, не думаю, що Усик настільки особливий. По цій причині я вважаю, що переміг його двічі.

В першому поєдинку я тримав руки внизу 99% часу, я з ним грався. Він впіймав мене у восьмому чи девʼятому раунді, який він там був, і отримав 10-8 – це ж не виграє поєдинок, на мою думку.

Та я не буду сидіти і плакати про це. Я чоловік. Я знав, на що йду, коли заходив на ринг. Ось і все", – сказав Фʼюрі.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Раніше британський спортсмен оцінив шанси Усика у реванші з Дюбуа.

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