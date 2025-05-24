Ф'юрі пояснив, чому вважає себе переможцем у боях з Усиком

Ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) впевнений, що двічі переміг Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це британець заявив у коментарі для Kanal Sportowy.

"Якщо бути чесним, не думаю, що Усик настільки особливий. По цій причині я вважаю, що переміг його двічі.

В першому поєдинку я тримав руки внизу 99% часу, я з ним грався. Він впіймав мене у восьмому чи девʼятому раунді, який він там був, і отримав 10-8 – це ж не виграє поєдинок, на мою думку.

Та я не буду сидіти і плакати про це. Я чоловік. Я знав, на що йду, коли заходив на ринг. Ось і все", – сказав Фʼюрі.