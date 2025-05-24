Ф'юрі оцінив шанси Усика у реванші з Дюбуа

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Своєю думкою британець поділився з Kanał Sportowy.

"Даніель зараз у чудовій формі – він переміг Міллера, Хрговича, Джошуа. Але Усик у більш вигідному становищі – два поєдинки по 12 раундів за 2024 рік. Це чудово.



Я весь час вважав, що Усик його точно переможе у реванші. Одного разу він це зробив – зробить і ще раз. Проте точно це неможливо спрогнозувати, це бокс у надважкій вазі. Даніель – чудовий боєць, дуже сильний та великий", – розповів Ф'юрі.