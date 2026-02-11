Українська правда
Ф'юрі назвав двох найбільших панчерів в історії

Денис Іваненко — 11 лютого 2026, 11:05
Ф'юрі назвав двох найбільших панчерів в історії
Колишній чемпіон світу в хевівейті Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо правил свого життя.

Про це він написав на своїй сторінці в instagram.

Британець заявив, що завжди потрібно бути впевненим у собі. "Циганський король" опублікував фотоколаж, зазначивши, кого вважає найбільшими панчерами в історії.

Він виділив Володимира Кличка та Деонтея Вайлдера.

"Двоє найбільших панчерів в історії. Я багато разів тримав руки за спиною. Життя – це впевненість і віра у виконання плану", – написав Ф'юрі.

Зазначимо, що на двох Кличко-старший і "Бронзовий бомбардувальник" мають майже сто перемог нокаутом (53 у Володимира та 44 в Деонтея). Українця Ф'юрі переміг у 2015 році, а американця здолав двічі, а ще одного разу їх протистояння завершилось внічию.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро Тайсон повернеться на ринг. Свій наступний бій він проведе навесні проти Арсланбека Махмудова.

Останні новини