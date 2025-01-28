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WBC прибрала російський прапор з нової версії поясу

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 13:02
WBC прибрала російський прапор з оновленої версії поясу
Олександр Усик
Getty images

Всесвітня боксерська рада (WBC) презентувала новий логотип та чемпіонський пояс.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Так, на емблемі змін зазнали букви, які отримали ідеальну сіметрію. Окрім того, з поясу прибрали російський прапор, замість якого додали стяг Саудівської Аравії.

"Цей шедевр спортивного ювелірного мистецтва – дещо більше, ніж просто титул. Це символ жаги та духу боксерів по всьому світу. Дизайн, який надихає", – йдеться у заяві WBC.

Окрім того, російського прапора не було на особистому поясі українського чемпіона через особисту обіцянку Маурісіо Сулеймана.

Зазначимо, що поточним чемпіоном категорії у надважкій вазі є Олександр Усик, який здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші.

Раніше майбутнє українця прокоментував відомий інсайдер Коппінджер.

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