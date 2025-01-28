WBC прибрала російський прапор з нової версії поясу

Всесвітня боксерська рада (WBC) презентувала новий логотип та чемпіонський пояс.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Так, на емблемі змін зазнали букви, які отримали ідеальну сіметрію. Окрім того, з поясу прибрали російський прапор, замість якого додали стяг Саудівської Аравії.

"Цей шедевр спортивного ювелірного мистецтва – дещо більше, ніж просто титул. Це символ жаги та духу боксерів по всьому світу. Дизайн, який надихає", – йдеться у заяві WBC.

Окрім того, російського прапора не було на особистому поясі українського чемпіона через особисту обіцянку Маурісіо Сулеймана.

Зазначимо, що поточним чемпіоном категорії у надважкій вазі є Олександр Усик, який здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші.

Раніше майбутнє українця прокоментував відомий інсайдер Коппінджер.