WBC прибрала російський прапор з нової версії поясу
Олександр Усик
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Всесвітня боксерська рада (WBC) презентувала новий логотип та чемпіонський пояс.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Так, на емблемі змін зазнали букви, які отримали ідеальну сіметрію. Окрім того, з поясу прибрали російський прапор, замість якого додали стяг Саудівської Аравії.
"Цей шедевр спортивного ювелірного мистецтва – дещо більше, ніж просто титул. Це символ жаги та духу боксерів по всьому світу. Дизайн, який надихає", – йдеться у заяві WBC.
Окрім того, російського прапора не було на особистому поясі українського чемпіона через особисту обіцянку Маурісіо Сулеймана.
Зазначимо, що поточним чемпіоном категорії у надважкій вазі є Олександр Усик, який здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші.
Раніше майбутнє українця прокоментував відомий інсайдер Коппінджер.