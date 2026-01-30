Вірять у довгостроковий камбек: у WBC оцінили повернення Ф'юрі

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловив своєю думку щодо повернення Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) у професійний ринг.

Його слова цитує Sky Sports.

Очільник WBC зауважив, що травми оминали "Циганського короля" протягом усієї його кар'єри. Сулейман сподівається, що камбек Ф'юрі у бокс не буде короткостроковим явищем.

"Тайсон ніколи не мав серйозних пошкоджень після боїв. Він завжди повертає себе у форму, завжди сконцентрований на поєдинку та на боксі. Сподіваюся, що Ф'юрі на довгий термін повертається в бокс", – сказав Сулейман.

Ф'юрі повертається у ринг боєм проти 36-річного росіянина Арсланбека Махмудова, який виступає за Канаду. Протистояння заплановане на 11 квітня року у Великій Британії. Це буде перший двобій для Тайсона, який вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Сулейман вже розповідав, що переможець поєдинку Ф'юрі – Махмудов займе високе місце у рейтингу WBC.

Цікаво, що британець вже має досвід виступу проти росіян. У лютому 2009-го Ф'юрі нокаутував Даниіла Перетятька. Цей поєдинок був ще на початку кар'єри "Циганського короля" у професіоналах.