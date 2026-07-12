Небезпека присутня у кожному поєдинку: тренер Ф'юрі – про бій британця з Вахом

Тренер ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) Шугар-Гілл Стюард оцінив бій британця проти 46-річного Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

"Насправді Тайсон готовий битися у будь-якому поєдинку. Він просто хоче залишатися в формі. Він має право залишатися у справі, якщо це можна організувати. Ось у такому становищі ми зараз перебуваємо", – сказав тренер.

На запитання, чи не надто ризикує Ф'юрі, зустрічаючись з Вахом, Стюард зазначив, що небезпека існує щоразу, коли боєць виходить на ринг.

"Небезпека присутня у кожному поєдинку. Навіть не починай цю тему. Ризик є завжди. Це може бути серйозне розсічення. Все, що завгодно може статися у цьому бою. Ти можеш травмуватися по дорозі на бій, виходячи на ринг підвернути ногу, зламати її чи ще щось. Є просто безліч різних варіантів. І це навіть не пов'язано виключно з самим боєм", – сказав Стюард.

Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді. Це буде проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт про лобову дуель.

Нагадаємо, 46-річний Вах у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка.

Раніше Тайсон пояснив, чому вирішив розділити один ринг із польським ветераном.