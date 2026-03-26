Вихрист переміг колишнього суперника Кличка та спаринг-партнера Усика

Чемпіон WBO European у надважкій вазі Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) переміг поляка Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Бій завершився одноголосною перемогою українця. Записки суддів підтверджують перевагу: 100:90, 100:90, 100:88.

Поєдинок проходив у столиці Угорщини, Будапешті, на арені "Koltai Jeno Sports Hall".

Бокс

Віктор Вихрист (Україна) – Маріуш Вах (Польща)

Mariusz Wach przegrał w Budapeszcie walkę z Wiktorem Wychrystem o pas WBO European wagi ciężkiej. Pojedynek do jednej bramki, mnóstwo ciosów przyjętych przez Mariusza. Ukrainiec jednak chwilami flegmatyczny, ospały w ringu i ostatecznie skończyło się decyzją punktową. pic.twitter.com/vMjPsmY2PB — Cezary Kolasa (@c_kolasa) March 25, 2026

In a very one-sided fight, Viktor Vykhryst (18–1) 🇺🇦 successfully defended his WBO European title in Budapest, Hungary. 🇭🇺Challenger Mariusz Wach (39–13) 🇵🇱 absorbed every punch, which was not necessarily to his advantage.



#VykhrystWach pic.twitter.com/Yo3Jy5XjGT — Permante (@PermantexG) March 25, 2026

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Вихрист здобув перемогу над Тодорче Цветковим (14-4, 11 КО), нокаутуваши суперника на 29-й секунді першого раунду.

Водночас 46-річний Вах востаннє виходив на ринг у вересні, коли переміг співвітчизника Пьотра Цвіка.

У 2012 році Маріуш одноголосним рішенням суддів поступився українцю Володимиру Кличку, зазнавши своєї першої поразки в кар'єрі.

Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 46-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.