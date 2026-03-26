Вихрист переміг колишнього суперника Кличка та спаринг-партнера Усика

Руслан Травкін — 26 березня 2026, 00:52
Чемпіон WBO European у надважкій вазі Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) переміг поляка Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).

Бій завершився одноголосною перемогою українця. Записки суддів підтверджують перевагу: 100:90, 100:90, 100:88. 

Поєдинок проходив у столиці Угорщини, Будапешті, на арені "Koltai Jeno Sports Hall".

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Вихрист здобув перемогу над Тодорче Цветковим (14-4, 11 КО), нокаутуваши суперника на 29-й секунді першого раунду.

Водночас 46-річний Вах востаннє виходив на ринг у вересні, коли переміг співвітчизника Пьотра Цвіка.

У 2012 році Маріуш одноголосним рішенням суддів поступився українцю Володимиру Кличку, зазнавши своєї першої поразки в кар'єрі.

Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 46-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.

Від Чісори, Ф'юрі і коней: Усик назвав п'ятірку найсильніших ударів, які пропускав за свою кар'єру
Промоутер Джошуа похизувався своїми боксерськими навичками у кемпі Усика в Іспанії
Гераскевич – про візит Джошуа в Україну: Це круто, але його пост з кадирівцями виглядає не дуже
Джошуа заговорив українською: британський боксер показав свої навички на вечорі боксу Усика
Виховав понад сотні майстрів спорту: помер видатний український тренер з боксу

