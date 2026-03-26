Вихрист переміг колишнього суперника Кличка та спаринг-партнера Усика
Чемпіон WBO European у надважкій вазі Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) переміг поляка Маріуша Ваха (39-13, 20 КО).
Бій завершився одноголосною перемогою українця. Записки суддів підтверджують перевагу: 100:90, 100:90, 100:88.
Поєдинок проходив у столиці Угорщини, Будапешті, на арені "Koltai Jeno Sports Hall".
Бокс
Віктор Вихрист (Україна) – Маріуш Вах (Польща)
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Вихрист здобув перемогу над Тодорче Цветковим (14-4, 11 КО), нокаутуваши суперника на 29-й секунді першого раунду.
Водночас 46-річний Вах востаннє виходив на ринг у вересні, коли переміг співвітчизника Пьотра Цвіка.
У 2012 році Маріуш одноголосним рішенням суддів поступився українцю Володимиру Кличку, зазнавши своєї першої поразки в кар'єрі.
Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 46-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.