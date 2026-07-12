Польський боксер вважає, що може перемогти Ф'юрі через Netflix

Поляк Маріуш Ваха (39-13, 20 КО), який 24 липня битиметься з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), налаштований дати бій британцю. Він очікує, що Тайсон не буде серйозно готуватися, а також багато часу витратить на промо бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) від Netflix.

Слова Ваха передає Ringpolska.pl.

"Я уявляю собі, що це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Я тренуюся і готуюся до нього так, ніби це дійсно так. Гадаю, що Тайсон Ф'юрі не буде готовий на сто відсотків, оскільки думає про поєдинок із Джошуа. Сподіваюся, що він більше зосереджений на зйомках серіалу для Netflix і що це позначиться на його підготовці. Тайсон – дуже хороший боксер, для мене він один із трьох найкращих бійців у світі", – сказав поляк.

Маріуш також згадав сильні сторони Ф'юрі, а також визнав, що радий, що отримав такий шанс.

"Він великий, має дуже хорошу роботу ніг, хороший баланс, динамічний, швидкий і дуже сильний. Тайсон Ф'юрі міг би вибрати собі суперника з-поміж будь-яких боксерів світу, і кожен погодився б з ним битися. Але він вибрав мене, тож для мене це велика честь!".

Нагадаємо, 46-річний Вах у своєму останньому поєдинку поступився українцю Віктору Вихристу.

Зазначимо, що у 2012 році Маріуш одноголосним рішенням суддів поступився українцю Володимиру Кличку, зазнавши своєї першої поразки в кар'єрі.

Також під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 46-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.