Усика тимчасово відсторонили від боксу після перемоги над Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) тимчасово відсторонений від боксу.

Про це повідомляє Sport Bible.

Це звична практика, причиною якої є запобіжний захід у зв'язку з ушкодженнями, які зазнав українець у бою проти ексчемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Зазначається, що відсторонення українського боксера навряд чи триватиме більше 7 днів.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.