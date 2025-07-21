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Усика тимчасово відсторонили від боксу після перемоги над Дюбуа

Олексій Мурзак — 21 липня 2025, 00:06
Усика тимчасово відсторонили від боксу після перемоги над Дюбуа
Олександр Усик
Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) тимчасово відсторонений від боксу.

Про це повідомляє Sport Bible.

Це звична практика, причиною якої є запобіжний захід у зв'язку з ушкодженнями, які зазнав українець у бою проти ексчемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Зазначається, що відсторонення українського боксера навряд чи триватиме більше 7 днів.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

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