Знову вразив публіку: Усик вийшов на реванш із Дюбуа у стильному образі
Український боксер Олександр Усик вкотре вразив світ своїм креативом, вийшовши на бій-реванш із Даніелем Дюбуа в незвичному образі.
Цього разу чемпіон приголомшив фанатів стильним халатом із написом ДТЕК від відомого бренду Stone Island.
У попередньому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі українець виходив на ринг у костюмі отамана.
Нагадаємо, "Чемпіон" проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Детальніше про пряму трансляцію в Україні читайте за посиланням.
Чи зможе "Динаміт" побороти непереможного "українського Кота"? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик – Дюбуа, віддають перевагу Олександру – коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!
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