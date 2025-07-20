Знову вразив публіку: Усик вийшов на реванш із Дюбуа у стильному образі

Український боксер Олександр Усик вкотре вразив світ своїм креативом, вийшовши на бій-реванш із Даніелем Дюбуа в незвичному образі.

Цього разу чемпіон приголомшив фанатів стильним халатом із написом ДТЕК від відомого бренду Stone Island.

У попередньому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі українець виходив на ринг у костюмі отамана.

Нагадаємо, "Чемпіон" проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Детальніше про пряму трансляцію в Україні читайте за посиланням.

Чи зможе "Динаміт" побороти непереможного "українського Кота"? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик – Дюбуа, віддають перевагу Олександру – коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

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