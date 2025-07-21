Мій чемпіон, моя гордість: дружина Усика зворушливо привітала чоловіка із перемогою над Дюбуа

Олександр Усик напередодні здобув ефектну перемогу над британцем Даніелем Дюбуа, вкотре довівши свій чемпіонський статус на світовій арені. Але за межами рингу на нього чекала не менш важлива перемога – щира любов і підтримка дружини.

Після завершення бою соціальні мережі вибухнули привітаннями, але серед усіх особливо вирізнявся зворушливий допис дружини Усика.

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Катерина написала емоційне звернення, супроводивши пост фотографією Олександра після перемоги.

"Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти – справжній воїн. Ти – приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богові за тебе. Я дякую тобі – за силу, за любов, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом. Ми з тобою завжди – і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий!" – йдеться у дописі.

Нагадаємо, після бою Катерина стала першою, хто привітав Олександра із перемогою, вибігши на ринг із теплими обіймами.

Раніше повідомлялося, що команда Усика ледь не загубила один із чемпіонських поясів під час гучного святкування перемоги.