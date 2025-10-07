Українська правда
Стівенсон: Бій Усик – Алі був би неймовірним

Станіслав Лисак — 7 жовтня 2025, 00:07
Стівенсон: Бій Усик – Алі був би неймовірним
Чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) вважає, що в бою між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та легендою гевівейту Мухаммедом Алі переможцем вийшов би американець.

Про це Стівенсон написав у соцмережі X, відповідаючи на коментар читача.

"Мені подобається Алі, хоча бій був неймовірним", – заявив Стівенсон.

Нагадаємо, у липні Шакур переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів. Минулий поєдинок Стівенсон провів у лютому, коли в андеркарді поєдинку Бівол – Бетербієв здолав Джоша Педлі.

Олександр Усик у липні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Шакур Стівенсон

