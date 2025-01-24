Виникли проблеми: Берінчик розповів про підготовку до захисту титулу без тренера

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик повідомив, що він готується до свого майбутнього поєдинку за відсутності тренера Єгора Голуба.

Про це 36-річний українець розповів в інтерв'ю LB.ua.

Український чемпіон розкрив причину того, чому Голуб не допомагає йому у підготовці до захисту титулу.

"У Єгора Голуба виникли певні сімейні проблеми. Треба було вибирати між тренувальним збором в Америці та сімейними питаннями. Наразі він продовжує займатися своєю тренерською діяльністю у Києві. Ми знайшли тренера в Америці, з яким готуємося до захисту титулу", – сказав Денис.

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У таборі Берінчика відбулися й інші зміни – додався особистий кухар.

"Це справді круто, що у нас є особистий кухар у таборі. Все з-під ножа: гаряча, смачна і корисна їжа. Ми не витрачаємо зайвого часу, все за розкладом. Владислав Синяченко вже давно в моїй команді, а на зборах вперше. Він значно полегшив нам тренувальний збір, усі хлопці ситі. Дуже смачно нам готує".

Уродженець Сорокиного Луганської області не забув звернутися до українських фанатів.

"Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку протягом багатьох років, за те, що завжди вірите в нашу перемогу. Залишайтеся з нами, для нас це важливо. Ваш Денис Берінчик".

Нагадаємо, що вже 14 лютого Денис Берінчик проведе свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.

Його першим суперником в цьому статусі стане 25-річний американець Кейшон Девіс.

Раніше Берінчик заявив, що його не вражає стиль боксу майбутнього опонента, назвавши того "нудним".