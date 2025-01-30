Букмекери назвали фаворитку матчу Даяна Ястремська – Антонія Ружич

У четвер, 30 січня, українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє у другому колі хардового турніру WTA 500 у Лінці (Австрія) проти хорватки Антонії Ружич.

Букмекерські контори вважають 24-річну українку фавориткою протистояння та оцінюють ймовірність її перемоги коефіцієнтом 1,52.

Водночас на перемогу Ружич у середньому можна поставити за 2,68. Раніше Даяна Ястремська та Антонія Ружич між собою ніколи не грали.

Зазначимо, що Ястремська посідає 72 місце в рейтингу WTA, а 22-річна Ружич – 168-ма у світовому табелі про ранги.

Початок матчу Даяна Ястремська – Антонія Ружич запланований на 15:00 за київським часом.

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Також цього дня у Лінці Еліна Світоліна зіграє з нейтральною росіянкою Анною Блінковою.

Нагадаємо, в першому колі турніру в Лінці Ястремська у двох сетах переграла італійку Лучію Бронцетті.