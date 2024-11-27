Чісора змінив суперника на бій у лютому
Дерек Чісора
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Ветеран хевівейту Дерек Чісора (35-13, 23 KO) наступний бій проведе проти шведського надважковаговика Отто Валліна (27-2, 15 КО).
Про це повідомляє Queensberry Promotions.
Поєдинок відбудеться 8 лютого у Манчестері.
Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.
Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.
34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.