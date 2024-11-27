Чісора змінив суперника на бій у лютому

Ветеран хевівейту Дерек Чісора (35-13, 23 KO) наступний бій проведе проти шведського надважковаговика Отто Валліна (27-2, 15 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться 8 лютого у Манчестері.

War is coming to Manchester for one last dance. 😤 @DerekWarChisora ⚔️ Otto Wallin



Tickets go on sale Friday 10am on @TicketmasterUK pic.twitter.com/JrdQJOOSrI — Queensberry Promotions (@Queensberry) November 27, 2024

Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.