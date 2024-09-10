Після 50 боїв: Чісора анонсував завершення кар'єри

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) планує завершити кар’єру, коли проведе 50 поєдинок.

Цитує боксера talkSPORT.

"Чесно кажучи, я не знаю, але маю в голові 50 боїв. Мені потрібно дійти до цифри 50.

Чи піду після 50-го поєдинку. Так, піду. 100 відсотків, я піду ", — сказав Чісора.

Нагадаємо, Дерек свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.