Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Після 50 боїв: Чісора анонсував завершення кар'єри

Олександр Булава — 10 вересня, 17:17
Після 50 боїв: Чісора анонсував завершення кар'єри

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (35-13, 23 КО) планує завершити кар’єру, коли проведе 50 поєдинок.

Цитує боксера talkSPORT.

"Чесно кажучи, я не знаю, але маю в голові 50 боїв. Мені потрібно дійти до цифри 50.
Чи піду після 50-го поєдинку. Так, піду. 100 відсотків, я піду ", — сказав Чісора.

Нагадаємо, Дерек свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

Бокс Дерек Чісора

Бокс

Джошуа — про поразку в реванші з Усиком: Я не повинен був програвати
Джошуа не проти провести бій з Вайлдером
Гарсія анонсував свій наступний бій
Став відомий наступний суперник Сіренка
Сіренко може провести бій в андеркарді поєдинку Усик — Фʼюрі

Останні новини