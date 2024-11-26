Бій між Чісорою та Міллером може не відбутися

Бій між американським боксером надважкої ваги Джарреллом Міллером (26-1-2, 22 KO) та ветераном хевівейту Дереком Чісорою (35-13, 23 KO) скоріш за все не відбудеться.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Раніше повідомлялося, що боксери мали провести поєдинок 8 лютого в Манчестері. Після цього зриву хедлайнером буде Чісора. Його суперника оголосять пізніше.

Нагадаємо, Дерек свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

Міллер у двох попередніх поєдинках програв Даніелю Дюбуа і закінчив внічию поєдинок з Енді Руїсом.