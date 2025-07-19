Відома співачка виконає гімн України перед боєм Усик – Дюбуа

Відома співачка співачка Надя Дорофєєва виконає гімн України перед реваншем між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

"Цього разу, 19 липня, українського чемпіона підтримуватимуть не тільки його команда та вболівальники, а й одна з найвідоміших співачок країни – знаменита поп-зірка DOROFEEVA, яка матиме честь виконати національний гімн", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні вночі український чемпіон проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.

"Чемпіон" проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

На нашому сайті також буде доступна текстова онлайн-трансляцію бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Детальніше про пряму трансляцію в Україні читайте за посиланням.