Потенційний суперник Усика спародіював Майка Тайсона під легендарний хіт

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) спародіював культову сцену з фільму "Похмілля у Вегасі". Об'єктом його пародії став легендарний боксер Майк Тайсон (50-7, 44 КО).

Новозеландець заради образу навіть наніс на обличчя ідентичне татуювання.

Паркер зумів передати ту саму атмосферу, яку створив "Залізний Майк", підспівуючи легендарному хіту Філа Коллінза "In the Air Tonight".

Пародія від Джозефа Паркера:

Оригінал із кінофільму:

Зазначимо, що Майк Тайсон також отримував епізодичні ролі в інших відомих фільмах: "Похмілля у Вегасі 2", "Дуже моторошне кіно 5", "Іпман 3", "Банди Атланти" та інших.

Паркер не вперше демонструє свої акторські навички. Кілька днів тому він запросив Олександра Усика на бій романтичним відео.

Нагадаємо, світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

Якщо ж угода не буде укладена, WBO виставить двобій на промоутерські торги. Переможець аукціону здобуде першочергове право організувати івент, а найбільша ставка стане призовим фондом поєдинку.

В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків.