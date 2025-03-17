Інсайдер назвав дату реваншу між Джервонтою та Роучем

Реванш між американським чемпіоном WBA у легкій вазі (до 63,2 кг) Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та його земляком Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) може відбутися влітку.

Про це повідомляє журналіст Кріс Маннікс.

Інсайдер пише, що базовою датою вважається 21 червня. Сам бій має пройти в Лас-Вегасі. Обидві сторони налаштовані на реванш.

A Tank-Roach rematch could happen as early as June 21st in Las Vegas, sources told @SInow. Both sides now committed to running it back. https://t.co/1teq6fnZ6w — Chris Mannix (@SIChrisMannix) March 16, 2025

Нагадаємо, перший бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.

На сайті Чемпіон є відеоогляд бою між ними. Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою.