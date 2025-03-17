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Інсайдер назвав дату реваншу між Джервонтою та Роучем

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 14:09
Інсайдер назвав дату реваншу між Джервонтою та Роучем
Джервонта – Роуч
Getty images

Реванш між американським чемпіоном WBA у легкій вазі (до 63,2 кг) Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та його земляком Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) може відбутися влітку.

Про це повідомляє журналіст Кріс Маннікс.

Інсайдер пише, що базовою датою вважається 21 червня. Сам бій має пройти в Лас-Вегасі. Обидві сторони налаштовані на реванш.

Нагадаємо, перший бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.

На сайті Чемпіон є відеоогляд бою між ними. Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою.

Бокс Джервонта Девіс Ламонт Роуч

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