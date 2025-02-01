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Клімас назвав дату наступного поєдинку Усика

Олександр Булава — 1 лютого 2025, 23:34
Стала відома наступна дата бою Олександра Усика
Олександр Усик
Getty Images

Менеджер Олександра Усика (23-0, 14 КО) Егіс Клімас вважає, що свій наступний бій українець може провести влітку.

Про це Клімас розповів у коментарі IFL TV.

"Усик наступний бій у середині або кінці літа. Зараз він відпочиває, потім йому треба на тренувальний табір три місяці та він буде готовий. Поєдинок з переможцем бою Паркер – Дюбуа є варіантом номер один для Усика", – розповів Клімас.

Клімас вважає, що пріоритетним для Усика є бій проти британця Даніеля Дюбуа.

"Реванш з Даніелем Дюбуа має сенс, адже тут є незавершена справа. У багатьох досі є сумніви щодо першого бою у Варшаві. До того ж якщо Дюбуа переможе Паркера, то це буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона, це чудово", – розповів менеджер боксера.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Олександр Усик Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Егіс Клімас

Олександр Усик

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